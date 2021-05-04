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إيران تعلن مصرع موظفة بارزة بسفارة سويسرا التي ترعى مصالح أمريكا بطهران

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إيران تعلن مصرع موظفة بارزة بسفارة سويسرا التي ترعى مصالح أمريكا بطهران إيران تعلن مصرع موظفة بارزة بسفارة سويسرا التي ترعى مصالح أمريكا بطهران
إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة.. كانت في الطابق رقم 18

إيران تعلن مصرع موظفة بارزة بسفارة سويسرا التي ترعى مصالح أمريكا بطهران

ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن موظفة كبيرة بالسفارة السويسرية في طهران تُوفيت الثلاثاء إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة.

ووفق "رويترز" نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، شبه الرسمية، عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الموظفة تبلغ من العمر 51 عاماً، بينما قالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية نقلاً عن مراسلها، إن الموظفة ثاني أكبر مسؤول في السفارة السويسرية، وكانت تعيش في الطابق رقم 18 بالمبنى.

ولم يورد أي من التقريريْن تفاصيل أخرى عن مُلابسات وفاتها.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام "ثورة" في إيران عام 1979.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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