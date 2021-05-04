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كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
شاهد كيف يصطاد سكان المالديف الأسماك باستخدام أيديهم فقط
فيديو
cnn arabic
الثلاثاء 04 مايو 2021 11:12 صباحاً
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