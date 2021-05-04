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الحقيقي 10 أضعاف الرسمي.. إلى أين وصل عدد إصابات كورونا بالهند؟!

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الحقيقي 10 أضعاف الرسمي.. إلى أين وصل عدد إصابات كورونا بالهند؟! الحقيقي 10 أضعاف الرسمي.. إلى أين وصل عدد إصابات كورونا بالهند؟!
ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى فيها الحالات هذا الحد

الحقيقي 10 أضعاف الرسمي.. إلى أين وصل عدد إصابات كورونا بالهند؟!

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 20 مليوناً، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية ،اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408".

ووفق رويترز أصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان البالغ 1.35 مليار نسمة، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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