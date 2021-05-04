"الفلك الدولي": أغلبية الدول الإسلامية ستحتفل بعيد الفطر في هذا اليوم

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بينما سيتحرّى معظم الدول الإسلامية هلال العيد مساء الثلاثاء 11 مايو

بينما سيتحرّى معظم الدول الإسلامية هلال العيد مساء الثلاثاء 11 مايو 2021، أعلن مركز الفلك الدولي توقعاته بشأن غرة شوال في تلك الدول.

وكشف مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة؛ أنه بالنسبة إلى الدول التي ستتحرّى الهلال يوم 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون "مستحيلة" بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان، 30 يوماً، ويكون يوم العيد، بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 مايو.

وأشار المركز، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم"، إلى أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل، ستتحرّى هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها: بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية وعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

وقال: "بالنسبة للدول التي ستتحرّى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا.

وفي حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأميركا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية.

وأضاف: "من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضاً، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها، مثل باكستان وبروناي نظراً لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.