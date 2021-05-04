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كورونا.. تسجل 1078 إصابة جديدة.. و541 حالة بكوريا الجنوبية

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كورونا.. مصر تسجل 1078 إصابة جديدة.. و541 حالة بكوريا الجنوبية كورونا.. تسجل 1078 إصابة جديدة.. و541 حالة بكوريا الجنوبية
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. مصر تسجل 1078 إصابة جديدة.. و541 حالة بكوريا الجنوبية

سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 230713 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 172774 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13531 بعد تسجيل 62 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "، وست حالات وفاة.
وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 124,269 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,840 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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