عقب قرار رفع تعليق السفر.. السعد يقف على جاهزية جوازات مطار الملك خالد

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أكد ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم

قام مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد أمس، بزيارة إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي، شملت مرافق الجوازات في صالات المطار الدولية (القدوم والمغادرة)، وقف خلالها على جاهزية الإدارة بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال المقبل، الموافق 17 مايو 2021م.

وأكد اللواء السعد لمنسوبي ومنسوبات المطار في زيارته ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، مثمناً الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين.