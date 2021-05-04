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بقرار حكومي.. منع عودة الأستراليين من الهند إلى بلادهم

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بقرار حكومي.. منع عودة الأستراليين من الهند إلى بلادهم بقرار حكومي.. منع عودة الأستراليين من الهند إلى بلادهم
غرامات مالية والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات للمخالفين

بقرار حكومي.. منع عودة الأستراليين من الهند إلى بلادهم

قررت الأسترالية فرض حظر مؤقت على عودة مواطنيها من الهند.

وطبقاً للقرار الحكومي، يواجه أيّ أسترالي يعود إلى بلاده من الهند اعتباراً من أمس الإثنين فرض غرامات عليه والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

قرار الحكومة الأسترالية الذي هدّدت فيه بسجن مواطنيها؛ إن هم عادوا إلى وطنهم من الهند، أثار إدانات واسعة، إذ وصفت الجهات التي انتقدت هذا الإجراء بسبب تفشي كورونا، بأنه "عنصري" ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

القرار جاء في أعقاب تفشي وباء كورونا في الهند ويسري مفعوله حتى تاريخ 15 مايو 2021.

ورفض رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون؛ الاتهامات التي اعتبرت هذا القرار عنصرياً.

وقال لإذاعة محلية "2GB" في مدينة سيدني: "الاتهامات نفسها طالت الحكومة منذ أكثر من عام عندما أُغلقت الحدود مع البر الصيني"، طبقاً لـ "بي بي سي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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