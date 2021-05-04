أخبار عاجلة

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان" -
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة -
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع

Print
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع
تشمل تأثيراتها نشاط الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله-، تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي العيص ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن

"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"

"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة