تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع

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تشمل تأثيراتها نشاط الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله-، تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي العيص ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

