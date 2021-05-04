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"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"
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الخميس 13 مايو 2021 04:15 مساءً
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة
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الخميس 13 مايو 2021 04:15 مساءً
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة
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الخميس 13 مايو 2021 03:59 مساءً
الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين
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الخميس 13 مايو 2021 03:30 مساءً
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة
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الخميس 13 مايو 2021 03:27 مساءً
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين
-
الخميس 13 مايو 2021 03:27 مساءً
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر
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الخميس 13 مايو 2021 03:27 مساءً
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عشرات العائلات بالشيخ جراح تقف أمام الترحيل من منازلها أو الاعتراف بملكية الأرض للاستيطان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 04 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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