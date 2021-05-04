بـ"حيلة ذكية".. شاهد كيف منع رجل 3 لصوص من سرقة سيارته!

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دون استخدام سلاح.. لم يعد لديهم سوى الهرب بسرعة

في محطة تموين بشيلي، كان هذا الرجل يملأ سيارته بالوقود، حين وقفت فجأة حافلة صغيرة، وهبط منها ثلاثة رجال، وأسرعوا لمهاجمة الرجل بهدف سرقة سيارته، لكن ذكاء وسرعة بديهة الرجل، جعلته يلجأ إلى حيلة ذكية، تخلص بها من اللصوص فورًا ودون استخدام سلاح.

وتحت عنوان "هذا ما حدث للصوص الحمقى"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عندما يشاهد اللصوص هذا الفيديو سيكون عليهم توخي الحذر، خصوصًا عند مهاجمة الأشخاص الذين يملؤون سياراتهم بالوقود.

وتُظهر اللقطات رجلاً يملأ سيارته بالوقود في محطة تموين، وفجأة تقترب منه حافلة صغيرة بيضاء، وبسرعة تفتح الأبواب ويهبط ثلاثة رجال مقنعين، ويسرع أحدهم محاولاً التوجه مباشرة نحو صاحب السيارة بهدف مهاجمته وشل حركته، فيما يحاول الثاني فتح باب السيارة لقيادتها، ويدور الثالث حول السيارة.

ولكن فوجئ اللصوص بذكاء وسريع تفكير الرجل، الذي يوجّه مسدس الوقود نحوهم، ويبدأ في رشهم بالوقود بقوة مركزًا على وجوههم وأعينهم، وهو ما أصاب اللصوص بصدمة وشل تفكيرهم، فلم يعد لديهم من حل سوى القفز في سيارتهم والمسارعة بالهرب، بينما يواصل الرجل رش سيارتهم من الداخل، وهو ما يضعهم في خطر كبير، خصوصًا إذا كان هناك أي مصدر للاشتعال.

وتقول الصحيفة: ليس من الواضح ما الذي حدث بعد نهاية الفيديو الذي تم بثه على موقع "رديت" للتواصل.

وقد علق الكثير من المستخدمين على الفيديو، حيث قال أحدهم: إن رش الوقود على اللصوص هو "رسالة قوية" لهم دون التسبب في إصابات أو الدخول في معارك.

وأشار معلق آخر إلى أن: رش الشاحنة بالوقود سيُسهل التعرف عليها من قِبل الشرطة.