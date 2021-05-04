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بعد الأمطار الغزيرة.. قصة معاناة في "الجذم" بسبب انقطاع الطرق

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الأهالي: قدمنا بلاغات لوزارة النقل ولكن ما زال الحال كما هو عليه حتى الآن

بعد الأمطار الغزيرة.. قصة معاناة في

تقطعت طرق سكان جبل الجذم بمحافظة العارضة بمنطقة جازان بعد أمطار غزيرة بدأت يوم الجمعة من بينها الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى مستوصف معتق العصم وغيرها من الطرق.

وبيّن الأهالي أنهم منقطعون من يوم الجمعة على الرغم من البلاغات لوزارة النقل ولكن الحال كما هو حتى الآن ومررنا بمعاناة كبيرة.

وتابعوا: تعرض أحد المواطنين هناك لمرض زائدة بعد هطول أمطار يوم الجمعة وحملناه على الأكتاف قبل أن يتعرض لمضاعفات أو انفجار الزائدة حتى وصلنا إلى الأسفلت وما زال يرقد في مستشفى بجازان، ونناشد مسؤولي النقل إنهاء معاناتنا قبل تكرار تلك الحادثة.

بعد الأمطار الغزيرة.. قصة معاناة في

بعد الأمطار الغزيرة.. قصة معاناة في

بعد الأمطار الغزيرة.. قصة معاناة في

بعد الأمطار الغزيرة.. قصة معاناة في

بعد الأمطار الغزيرة.. قصة معاناة في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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