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سقوط مبنى أثري في "جدة التاريخية".. و"الدفاع المدني" يباشر

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بعد مُضي شهر على وفاة صاحبه

سقوط مبنى أثري في

رصد شهود عيان مساء أمس الاثنين سقوط بيت "محمد ذاكر"، أقدم نجار ومعلم رواشين في جدة التاريخية، الذي توفي منذ نحو شهر.

ويقع المبنى ضمن مشروع ولي العهد لإنقاذ بيوت جدة التاريخية، وهو مبنى قيد الترميم، وتشرف عليه وزارة الثقافة، وهو أحد معالم البناء التاريخية التي تقع في قلب جدة، والقريبة من "بيت نصيف" الذي أقام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- عند دخوله مدينة جدة عام 1344هـ.

وباشرت فِرق من الدفاع المدني الحادث.

سقوط مبنى أثري في

سقوط مبنى أثري في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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