أمين عسير يتوّج "الفيصل أبها" بدرع البطولة الرمضانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم

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هزم "مشاهير سراة عبيدة" بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

توّج أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، فريق الفيصل أبها بدرع بطولة أمانة منطقة عسير الرمضانية، والتي احتضنها ملعب السوبر بخميس مشيط بمشاركة 24 فريقًا وأُقيمت بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحصل الفيصل أبها على لقب البطولة والمكافأة المالية للبطل (10 آلاف ريال) إثر تغلّبه على المشاهير من سراة عبيدة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وذلك بحضور نخبة من الرياضيين والإعلاميين.

وحصل فريق المشاهير وصيف البطولة على الميداليات الفضية ومبلغ 5 آلاف ريال، فيما نال الجوائز الفردية فهد البشري من الفيصل كهداف البطولة، وذهبت النجومية للاعب المشاهير عبدالرحمن سليم، بينما حصل على جائزة أفضل حارس لاعب ليستر الرونة خالد الشايب.

من جهة أخرى قدم معيض الشهري التهنئة لأمانة منطقة عسير على نجاح البطولة لافتًا إلى أن مثل هذه البطولات الرمضانية تعد ميدانًا لاكتشاف المواهب الكروية.

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي بالمستوى الذي قدمه الشباب المشارك في البطولة والروح الرياضية التي تحلت بها الفرق أثناء البطولة.

من جانب آخر وجّه أمين منطقة عسير شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم على تعاونه مع أمانة عسير في إنجاح هذه الفعالية الرياضية.

كما هنأ "الحميدي" فريقي الفيصل والمشاهير على المستوى الرائع والتنافس الجميل، مشددًا على أنه لا خاسر بين الأشقاء الذين تجمعهم كرة القدم وتنافسها الشريف.