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رفع أكثر من ألف طن نفايات من المسجد الحرام

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خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك

رفع أكثر من ألف طن نفايات من المسجد الحرام

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلةً في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام- أكثر من (١٠٠٠ طن) من النفايات والمخلفات، ما بين نفايات بلاستيكية وكرتونية ووجبات إفطار صائم خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام؛ يجري التعامل معها بطريقة مثالية؛ إذ تنقل عن طريق سيارات نقل المخلفات (الضواغط)، وتقدر سعة الواحدة بـ(9) أطنان، إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة؛ مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تقدم بإشراف وتنظيم الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية؛ وذلك لتوفير أجواء روحانية ومطمئنة، ليؤدي قاصدو المسجد الحرام مناسكهم بسهولة ويسر.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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