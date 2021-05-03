"وزراء الداخلية العرب" تُدين اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

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أشادت الأمانة في بيانها بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن استنكارها البالغ وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي استهدفت عددًا من المدن بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الأمانة في بيان لها اليوم من مقرها في العاصمة التونسية: إن الأمانة العامة للمجلس؛ إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية التي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها ودليلًا بارزًا على إمعان هذه المليشيا في تجاوزاتها وانتهاكاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية خاصة في شهر رمضان الفضيل، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية؛ فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة ومساندتها المطلقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت الأمانة في بيانها، بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب