أخبار عاجلة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إحباط محاولة تهريب961 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و44.7 طنًّا من القات إلى المملكة

Print
إحباط محاولة تهريب961 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و44.7 طنًّا من القات إلى المملكة إحباط محاولة تهريب961 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و44.7 طنًّا من القات إلى المملكة
القرني: رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة

إحباط محاولة تهريب961 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و44.7 طنًّا من القات إلى المملكة

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه -في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات- أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث تم -بفضل الله- ووفق خطة أمنية محكمة، ضبط (961) كيلوجرامًا في منطقة جازان، منها (515) كيلوجرامًا تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها، كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (24) متهمًا، بينهم (18) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان.
وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود، تم ضبط (44.7) طنًّا من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (23) شخصًا، منهم (16) مواطنًا، و(7) من الجنسية اليمنية.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، والقبض على المتورطين فيها.المديرية العامة لحرس الحدود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر