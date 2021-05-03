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الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" يستخدم طرقا جديدة ويطور عقيدته القتالية

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الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" يستخدم طرقا جديدة ويطور عقيدته القتالية الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" يستخدم طرقا جديدة ويطور عقيدته القتالية

جي بي سي نيوز :- أكد مصدر في الجيش الإسرائيلي خلال اجتماع مع رئيس الأركان أفيف كوخافي، أن "حزب الله" اللبناني يستخدم محاور تصل إلى الحدود، وتمثل تحديا للاستخبارات الإسرائيلية.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن المصدر قوله، إن "حزب الله لم يكن يستخدم هذه المناطق في الماضي بسبب وعورتها وارتفاع الجبال والصخور فيها".

وأضاف: "كانوا في السابق يرسلون رعاة ومراقبين إلى مهمات جمع معلومات عن الجانب الإسرائيلي وأنشطة الجيش الإسرائيلي، لكن مؤخرا يتم التعبير عن التغييرات في المنطقة بمسارات تنقل جديدة".

وتابع: "الحزب يستثمر تفكيرا كبيرا ومبتكرا من أجل محاولة وضع عراقيل أمام قوات الجيش الإسرائيلي، خاصة بما يتعلق بالساعات التي يتحركون فيها".

ووفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي، فإنه "ترسخ إدراك لدى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني يطور عقيدة قتالية جديدة من أجل إدخال خلايا مقاتلة في المستقبل، بصورة تشكل تهديدا حقيقيا على بلدات وقواعد الجيش المحاذية للجدار الحدودي".

المصدر: "عرب 48"

جي بي سي نيوز

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