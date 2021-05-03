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محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد "عسيري" وينقل تعازي القيادة

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استُشْهِد بالحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه

محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد

تقدّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، مستقبلي جثمان شهيد الواجب العريف أحمد بن محمد محفوظ عسيري الذي استُشْهِد بالحد الجنوبي، ونقل إلى مركز قنا التابع لمحافظة محايل بالطيران العسكري.

وكان في استقبال الجثمان رئيس مركز قنا وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي حيث أديت الصلاة عليه في ساحة المركز الحضاري ووري جسده مقبرة مجورة مسقط رأسه.

ونقل "الفلقي" تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير، سائلا الله تعإلى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، فيما أكد والد واخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.

محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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