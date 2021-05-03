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.. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في

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بالفيديو .. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في الماء .. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في
مقتل 3 أشخاص وإصابة 27

بالفيديو .. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في الماء

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 27 آخرون بجروح؛ جراء غرق قارب أمس قبالة شاطئ مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود المكسيكية كان محمّلاً على الأرجح بمهاجرين غير شرعيين، بحسب ما أوردت قناة "الحدث" اليوم (الاثنين).

ووثقّت مقاطع التقطها شهود عيان الحادث، وقد ظهر فيها القارب البالغ طوله 12 متراً وهو يتفكّك ببطء لدى اصطدامه بالشاطئ وسط أمواج عاتية؛ مما أجبر ركابه على القفز في في محاولة منهم لإنقاذ أرواحهم.

وبين المتحدّث باسم إدارة الجمارك وحرس الحدود الأميركية جيفري ستيفنسون، للصحافيين، أن القارب كان على ما يبدو ينقل مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أنّ عناصر من إدارة الجمارك يستجوبون حالياً رجلاً يعتقدون أنّه قبطان القارب.

ورجّح "ستيفنسون" أن يكون الناجون مهاجرين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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