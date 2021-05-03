أخبار عاجلة

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أول دولة عربية تحظر صلاة العيد هذا العام.. تعرّف عليها

Print
استمرار حظر جميع الأنشطة التجارية بداية من السبت 8 مايو

أول دولة عربية تحظر صلاة العيد هذا العام.. تعرّف عليها

قررت اللجنة العليا لمواجهة في سلطنة عمان، منع إقامة صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام في مصليات عيد السلطنة خوفاً من تفشي الفيروس؛ وبذلك تكون سلطنة عمان أول دولة عربية تحظر صلاة العيد.

وكشف الحساب الرسمي لجهود مواجهة كورونا في سلطنة عمان "عمان تواجه كورونا" أن اللجنة العليا قررت أيضاً استمرار قرار حظر جميع الأنشطة التجارية بداية من يوم السبت 8 مايو وحتى يوم السبت 15 مايو باستثناء المحلات الغذائية ومحطات الوقود والصيدليات، ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً ابتداءً من مساء يوم السبت 8 مايو وحتى صباح يوم السبت 15 مايو الجاري.

كما قررت تعليق حضور الموظفين لمقار عملهم، والعمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو إلى يوم الثلاثاء 11 مايو، إضافة إلى منع أسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها ومواقعها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا