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"الصحة" تؤكد أهمية التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي

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"الصحة" تؤكد أهمية التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي "الصحة" تؤكد أهمية التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي
تسجيل 13 حالة وفاة جديدة وإجراء 65299 فحصًا مخبريًا

أكدت الصحة أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار ، وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (953) حالة مؤكدة وتعافي (1038) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9607) حالات، منها (1359) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (420301) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (403702) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6992) حالة، يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (65299) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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