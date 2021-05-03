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أمير الشرقية يدشن مبادرة "أملهم بالحياة" ويشهد عدداً من الاتفاقيات

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أكد أن التبرع بالأعضاء ضرورة ستسهم في إنقاذ حياة الكثيرين

أمير الشرقية يدشن مبادرة

‬دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم مبادرة "أملهم بالحياة"، والتي أطلقتها الجمعية للتبرع بالأعضاء "إيثار"، بحضور رئيس مجلس إدارتها خليفة الضبيب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد أمير المنطقة أن العلم تطور وأصبح بالإمكان الاستفادة من أعضاء شخص متوفى لإنقاذ حياة عدد من الأشخاص، مما جعل التبرع بالأعضاء ضرورة ستسهم في إنقاذ حياة الكثيرين.

وقال: "من أنبل ما يقدمه الإنسان هو أن يكون سبباً في إنقاذ حياة إنسان آخر، ونحن ندعو الجميع إلى دعم هذا الاتجاه والمساهمة في التبرع بالأعضاء".

عقب ذلك شهد أمير المنطقة توقيع اتفاقية بين جمعية "إيثار" والمركز السعودي للزراعة الأعضاء بالرياض، وكذلك مركز "جونز هوبكنز" أرامكو الطبي، كما شهد توقيع اتفاقية مماثلة مع الأكاديمية السعودية لفنون الطهي (زادك).

وقدم "الضبيب" كلمة قال فيها: "إن المملكة حققت المرتبة الثانية عالمياً في التبرع بالكلى من الأحياء، والمرتبة الثالثة عالمياً في التبرع بالكبد من الأحياء، بالإضافة لنجاح زراعة أكثر من (15000) عضو". ثم كرم أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته السابقة وشكرهم على ما قدموه من جهود.

أمير الشرقية يدشن مبادرة

أمير الشرقية يدشن مبادرة

أمير الشرقية يدشن مبادرة

أمير الشرقية يدشن مبادرة

أمير الشرقية يدشن مبادرة

أمير الشرقية يدشن مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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