"الندوة العالمية" تنفذ إفطار الصائم لفقراء ولاية "كانو" في نيجيريا
نفّذت 3300 وجبة إفطار في المساجد والمراكز والجمعيات المتعاونة
أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا برنامج إفطار الصائم في مدرسة الندوة العالمية بولاية كانو النيجيرية لـ150 صائماً من العاملين بالمدرسة وجيرانها وفقراء المنطقة.
ونوّه مدير مكتب الندوة على جهود المملكة حكومةً وشعباً في دعمها المتواصل لهذه البرامج التي تعكس الدعم الإنساني المستمر للمملكة في مختلف البلدان والمناطق.
يُذكر أن المكتب نفذ 3300 وجبة إفطار في المساجد والمراكز والجمعيات المتعاونة مع المكتب في مختلف الولايات النيجيرية.