أخبار عاجلة

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الندوة العالمية" تنفذ إفطار الصائم لفقراء ولاية "كانو" في نيجيريا

Print
نفّذت 3300 وجبة إفطار في المساجد والمراكز والجمعيات المتعاونة

‬أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا برنامج إفطار الصائم في مدرسة الندوة العالمية بولاية كانو النيجيرية لـ150 صائماً من العاملين بالمدرسة وجيرانها وفقراء المنطقة.

ونوّه مدير مكتب الندوة على جهود المملكة حكومةً وشعباً في دعمها المتواصل لهذه البرامج التي تعكس الدعم الإنساني المستمر للمملكة في مختلف البلدان والمناطق.

يُذكر أن المكتب نفذ 3300 وجبة إفطار في المساجد والمراكز والجمعيات المتعاونة مع المكتب في مختلف الولايات النيجيرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود