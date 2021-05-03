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"الحجرف" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه جنوب المملكة

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"الحجرف" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه جنوب المملكة "الحجرف" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه جنوب المملكة
أشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في التصدي لكل الاعتداءات

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية لطائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه جنوب المملكة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيا الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد "الحجرف" بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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