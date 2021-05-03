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"الجوازات": استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر

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"الجوازات": استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر "الجوازات": استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر
حرصًا على إنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية

أعلنت المديرية العامة للجوازات, استمرار العمل في بعض إداراتها في المناطق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، وذلك من خلال خدمة المواعيد في منصة "أبشر".

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات في منصة وزارة الداخلية "أبشر، وأبشر أعمال"، وكذلك بوابة مقيم، التي تتيح تنفيذ الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مقارّ الجوازات.

وأكدت أهمية الاستفادة من خدمة "تواصل"، التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة أبشر .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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