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الرياض – مباشر: حققت الموانئ السعودية قفزة استثنائية غير مسبوقة في إجمالي أعداد الحاويات المناولة خلال الربع الأول من عام 2021.

وقالت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، في بيان لها اليوم الاثنين، إن إجمالي أعداد الحاويات المناولة سجلت ارتفاعا بنسبة 16.2% خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، والذي يُعد أعلى معدل لمناولة الحاويات خلال مدة 3 أشهر بتاريخ الموانئ البحرية في المملكة.

وسجلت الموانئ السعودية، بحسب البيان، ارتفاعاً استثنائياً في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة بلغت 41.36% وبواقع 1.3 مليون حاوية قياسية في الربع الأول من 2021، والقادمة عبر 2973 سفينة، بنسبة زيادة 5%، وذلك مقارنة مع المدة المماثلة من العام 2020.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع بنسبة 0.8% وبواقع 68 مليون طنا خلال الربع الأول من العام 2021.

وحققت الموانئ السعودية ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة بلغت 213% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبواقع 797 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ عدد الركاب 151 ألف راكباً، وبلغ أعداد السيارات الواردة أكثر من 218 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 6 ملايين طنا.

وأكدت "موانئ"، أن الزيادة تأتي نتيجة للمبادرات التي حققتها الهيئة وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفق رؤية المملكة 2030.

وأضافت، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم عن إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وشملت أبرز المبادرات التي أسهمت في زيادة كميات الحاويات هي بدء توقيع وتشغيل عقود الإسناد التجاري في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، وإعادة هندسة وتطوير إجراءات المسافنة، وإلغاء تصريح التحميل بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وإعادة هيكلة أجور التخزين لتحفيز الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى زيادة فترة التخزين من 20 يوما إلى 30 يوم.ا

وشملت تلك المبادرات التعامل التشغيلي مع حاويات المسافنة وفق الممارسات العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية لسفن الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات ذات المواصفات العالمية للتشغيل عن بعد بالتقنية الآلية، بما يُسهم في رفع معدلات المناولة وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة.

وتسعى "موانئ"، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة البحرية، وأن تحتل مكانة رائدة دولياً وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، بما يدعم التجارة والتنمية للمملكة، ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئ المملكة دوراً محورياً في صناعة النقل البحري العالمي.

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