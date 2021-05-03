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أمانة الشرقية تنفذ 30 ألف جولة رقابية منذ بداية رمضان

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أمانة الشرقية تنفذ 30 ألف جولة رقابية منذ بداية رمضان أمانة الشرقية تنفذ 30 ألف جولة رقابية منذ بداية رمضان
أغلقت 250 منشأة مخالفة.. ضمن متابعة الإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تنفذ 30 ألف جولة رقابية منذ بداية رمضان

نفذت أمانة المنطقة الشرقية منذ بداية شهر رمضان المبارك أكثر من 30 ألف جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، و285 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الأمانة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 251 منشأة مخالفة، وتحرير 1451 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة خلال الثمانية أيام الماضية 3428 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة ، والمخالفة للأنظمة البلدية.

وتواصل الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، وإغلاق المخالف للأنظمة البلدية وللإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.
ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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