أخبار عاجلة

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الإسلامية: مهما قدمت للوطن فأنا مقصر وبعد كورونا سترون ما يسركم

Print
وزير الإسلامية: مهما قدمت للوطن فأنا مقصر وبعد كورونا سترون ما يسركم وزير الإسلامية: مهما قدمت للوطن فأنا مقصر وبعد كورونا سترون ما يسركم
وصف ذكرى مرور 3 سنوات على توليه مهامه وكأنها يوم واحد

وزير الإسلامية: مهما قدمت للوطن فأنا مقصر وبعد كورونا سترون ما يسركم

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ذكرى مرور 3 سنوات على توليه مهام وزمام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وكأنها يوم واحد، سائلاً الله أن يجعل هذه السنوات في موازين أعمال القيادة الرشيدة وفي موازين أعماله والداعمين له والزملاء الذين عملوا معه في هذه الوزارة بكل إخلاص وتفانٍ.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"سبق" خلال مراسم حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين، حيث قال "آل الشيخ": "أشعر وكأنها يوم واحد وكأنني لم أعمل شيئًا، ومهما قدمت لهذا الوطن العظيم من جهد فإنني أحس بأنني مقصر في أداء الواجب، فالمسؤولية كبيرة والمطالب كثيرة والجهود مبذولة والقدرة الشخصية محدودة".

وأضاف: "ويعلم الله إنني وزملائي في الوزارة نعمل من الصباح حتى إلى الساعة 11 ليلاً! ونباشر أعمالنا بجد وإخلاص وأمانة نبتغي بذلك رضا الله سبحانه وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة، مختتماً حديثه بقوله: أشعر أنني مقصر ولا أزال أسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا.

وقدم الوزير آل الشيخ بمناسبة ختام مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية افتراضيًا شكره لمنسوبي الوزارة الذين عملوا ليل نهار لإنجاح المسابقة ولجنة التحكيم وكافة المتسابقين، مشيدًا بتميزهم جميعًا، داعيًا إياهم إلى التزام منهج الوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو والتطرف.

كما تحدث لـ"سبق" عن ظروف إقامة المسابقة في ظل تحديات جائحة ، مشيرًا أن الرغبة الجادة لإنجاح مثل هذه الفعاليات بعزم الرجال وإخلاص واجتهاد المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية الذين كانوا يعملون منذ أشهر ليل نهار حتى تحقق نجاح هذه المسابقة.

من جهة أخرى كشف آل الشيخ في رده على أسئلة الصحفيين عن مشاريع للوزارة سيتم الإعلان عنها مستقبلاً، قائلًا: "بعد زوال جائحة كورونا سترون ما يسركم، مؤكدًا في هذا الصدد بأن المملكة العربية هي قلب العالم الإسلامي ودعمها لجميع الدول الإسلامية لا ينقطع في ظل متابعة حثيثة من القيادة وعطاء بلا ملل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا