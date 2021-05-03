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كورونا في فلسطين.. 565 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا و779 حالة تعافٍ

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كورونا في فلسطين.. 565 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا و779 حالة تعافٍ كورونا في فلسطين.. 565 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا و779 حالة تعافٍ
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 565 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا و779 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة، و779 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى أن 133 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 338 مريضًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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