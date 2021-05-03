أخبار عاجلة

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطان لدخول بيت النبي.. فهم خاطئ لـ"نَـاظِرِینَ إِنَاهُ" وآخر صحيح

Print
شرطان لدخول بيت النبي.. فهم خاطئ لـ"نَـاظِرِینَ إِنَاهُ" وآخر صحيح شرطان لدخول بيت النبي.. فهم خاطئ لـ"نَـاظِرِینَ إِنَاهُ" وآخر صحيح
يظن بعض الناس أن المعنى مبصرين وعاءه.. وكتاب "السنيد" يوضح

شرطان لدخول بيت النبي.. فهم خاطئ لـ

‬يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان؛ حيث تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 53 من سورة الأحزاب، يقول الله تبارك وتعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدۡخُلُوا۟ بُیُوتَ ٱلنَّبِیِّ إِلَّاۤ أَن یُؤۡذَنَ لَكُمۡ إلىٰ طَعَامٍ غَیۡرَ نَـٰظِرِینَ إِنَىٰهُ}، يظن بعض الناس أن معنى "ناظرين إناه" أي مبصرين وعاءه، والصواب أن معنى ناظرين إناه أي منتظرين استواء الطعام ونضجه.

ففي هذه الآية ينهى ﷲ سبحانه الصحابةَ أن يدخلوا بيوت النبي ﷺ إلا بشرطين: أن يأذن لهم، وألا يتحينوا استواء طعام النبي ﷺ فيفجأونه بالاستئذان، وأنه إذا دعاهم النبي ﷺ إلى طعام فإنهم لا يأتون إليه قبل الوقت فيجلسون في بيته ينتظرون الطعام، فيضايقون رسول ﷲ ﷺ وأهله. والله تعالى أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود

وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود