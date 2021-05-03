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أمريكا في الصدارة.. هنا "قائمة الدول الـ 10 الأكثر تضرراً من كورونا"

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أمريكا في الصدارة.. هنا "قائمة الدول الـ 10 الأكثر تضرراً من كورونا" أمريكا في الصدارة.. هنا "قائمة الدول الـ 10 الأكثر تضرراً من كورونا"
وباء حصد أرواح 3.2 مليون حول العالم وتجاوزت إصاباته 152 مليوناً

أمريكا في الصدارة.. هنا

حصد ، حتى الآن، أرواح 3.2 مليون شخص حول العالم، وتجاوز إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء 152 مليون إصابة، بحسب " اليوم".

وسجّلت الولايات المتحدة التي تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً من جرّاء تفشي الوباء، أكثر من 577 ألف حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين فيها 32.4 مليون مصاب حتى الآن.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية في عدد الوفيات، حيث حصد فيروس كورونا أرواح نحو 408 آلاف شخص، وفاقت حصيلة المصابين 14.7 مليون مصاب.

واحتلت المكسيك المرتبة الثالثة بأكثر من 217 ألف حالة وفاة من جرّاء تفشي الوباء، وتجاوز إجمالي المصابين فيها مليونين و348 ألف شخص، تليها الهند حيث حصد الوباء أرواح نحو 216 ألف شخص، وبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 19.5 مليون إصابة حتى الآن.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب بريطانيا، أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضرراً، حيث تجاوز إجمالي الوفيات فيها 127 ألف وفاة، وارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.4 مليون إصابة، تليها إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة في قائمة أكثر الدول تضرراً من حيث عدد الوفيات، إذ تُوفي هناك حتى الآن نحو 122 ألف شخص، وتجاوز إجمالي الإصابات 4 ملايين إصابة.

وسجّلت روسيا، التي احتلت المرتبة السابعة، نحو 111 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثامنة، حيث حصد وباء كورونا هناك أكثر من 105 آلاف شخص، وتجاوز إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء 5.7 مليون إصابة.

واحتلت ألمانيا المرتبة التاسعة بأكثر من 83 ألف حالة وفاة من جرّاء تفشي الوباء حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات فيها أكثر من 3.4 مليون إصابة، تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا التي حصد فيها الوباء أرواح أكثر من 78 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات فيها 3.5 مليون إصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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