أخبار عاجلة

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينين -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خبير روسي.. هذه المهن ستختفي في السنوات العشر المقبلة

Print
خبير روسي.. هذه المهن ستختفي في السنوات العشر المقبلة خبير روسي.. هذه المهن ستختفي في السنوات العشر المقبلة
دعا أصحابها إلى التفكير فيما يمكنهم فعله إذا حلت الأجهزة محلهم

خبير روسي.. هذه المهن ستختفي في السنوات العشر المقبلة

توقّع نائب رئيس جامعة الشؤون المالية التابعة للحكومة الروسية، ألكسندر سافونوف؛ اختفاء عددٍ من المهن المعروفة الآن في السنوات العشر المقبلة.

ووفقاً للخبير المختص في الشؤون المالية والإدارية فإن، عدداً من المهن في مجال النقل، مثل سائق الحافلة، أو سائق مترو الأنفاق، في خطر، وقد يتم الاستغناء عنها.

وقال سافونوف؛ وفق " اليوم"، إن عديداً من البلدان تختبر حالياً أنظمة السائق الآلي، مشيراً إلى أن ذلك ليس مرتبطاً بتطوير "العقول" في السيارات فحسب، بل إنه أيضاً نظام تحديد المواقع الذي يتفاعل مع الاتصالات المتنقلة.

وأضاف، أنه بات من الممكن الاستفادة من النظام الآلي، فمن دون تدخّل العامل البشري يستطيع القطار أداء مهامه.

ودعا سائقي القطارات الكهربائية والترامواي والحافلات، إلى التفكير فيما يمكنهم فعله، إذا حلت الأجهزة الإلكترونية محلهم.

واستشهد سافونوف؛ بأن طاقم طائرة النقل الجوي كان يتكون من 5 أشخاص، ومع التطور التكنولوجي بات شخصان فقط يكفيان لأداء المهمة نفسها، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصبح شخصٌ واحدٌ كافياً لقيادة الطائرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال كبيرة قرب حدود روسيا

الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال كبيرة قرب حدود روسيا

قبل 21 عاما.. بوتين تولى منصب رئيس روسيا

قبل 21 عاما.. بوتين تولى منصب رئيس روسيا

روسيا تحيي الذكرى الـ76 للنصر على النازية. تقليد العروض العسكرية ومعناها - تعليق يوري كوت

روسيا تحيي الذكرى الـ76 للنصر على النازية. تقليد العروض العسكرية ومعناها - تعليق يوري كوت