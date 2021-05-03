تسجيل 35 وفاة و 704 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (704) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (712,077) حالة.

-سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8871) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (7.43%)، مقارنة مع (8.03%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (9,472) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,714,356) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2507) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (685,010) حالات.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (18,196) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (166) حالة، فيما غادرت (141) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1346) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 21%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (261) في محافظة العاصمة عمّان.

- (175) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.

- (48) في محافظة الزرقاء.

- (45) في محافظة المفرق.

- (44) في محافظة معان، منها (23) في البترا.

- (40) في محافظة البلقاء.

- (25) في محافظة جرش.

- (23) في محافظة مأدبا.

- (17) في محافظة الطفيلة.

- (12) في محافظة العقبة.

- (8) في محافظة عجلون.

- (6) في محافظة الكرك.