تسجيل 35 وفاة و 704 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (704) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (712,077) حالة.
-سُجّلت (35) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8871) حالة.
-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (7.43%)، مقارنة مع (8.03%) يوم أمس.
-تمّ إجراء (9,472) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,714,356) فحصاً.
-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2507) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (685,010) حالات.
-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (18,196) حالة.
-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (166) حالة، فيما غادرت (141) حالة.
-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1346) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 21%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (261) في محافظة العاصمة عمّان.
- (175) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.
- (48) في محافظة الزرقاء.
- (45) في محافظة المفرق.
- (44) في محافظة معان، منها (23) في البترا.
- (40) في محافظة البلقاء.
- (25) في محافظة جرش.
- (23) في محافظة مأدبا.
- (17) في محافظة الطفيلة.
- (12) في محافظة العقبة.
- (8) في محافظة عجلون.
- (6) في محافظة الكرك.