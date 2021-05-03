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ماكينزي : تربطنا علاقات مهنية مع الجيش الروسي في سوريا

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ماكينزي : تربطنا علاقات مهنية مع الجيش الروسي في سوريا ماكينزي : تربطنا علاقات مهنية مع الجيش الروسي في سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلن قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام بشأن اليمن.

وأكد ماكينزي أن "الرياض تتصرف بحسن نية ومهتمة بالتوصل إلى سلام، ونأمل أن يفعل الحوثيون ذلك".

وفي ملفات أخرى، عبر ماكينزي عن قلق بلاده "من استخدام إيران وكلاءها في المنطقة، ولا سيما في العراق".

كما اعتبر أن موجودة في المنطقة "لأنها تريد أن تثبت فاعليتها على المسرح الدولي".

وأضاف أنه "تربطنا علاقات مهنية مع الجيش الروسي في سوريا، ولكننا لا ننسق معه".

وعلى صعيدٍ آخر، قال قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي: “ما يقلقني هو مستقبل اللاجئين والنازحين في منطقة مسؤوليتي مثل مخيم الهول في سوريا”.

وتابع ماكينزي: “يجب اعتماد مقاربة دولية لحل مشكلة مخيم الهول”.

وبخصوص الصين، قال إن وجودها في المنطقة "مستمر، وسيتوسع مع مرور الوقت".

المصدر : الجزيرة

جي بي سي نيوز

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