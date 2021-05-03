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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم وزوارقهم تهاجم الصيادين في غزة

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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم وزوارقهم تهاجم الصيادين في غزة قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم وزوارقهم تهاجم الصيادين في غزة
هاجمت المراكب بالرصاص وفتحت عليها خراطيم المياه وأجبرتها على المغادرة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في بيت لحم وزوارقهم تهاجم الصيادين في غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مهند جمال نواورة، وإبراهيم ناصر الورديان، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في مدينة بيت لحم.

ومن جهة أخرى هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي اليوم، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.

وذكرت مصادر محلية في غزة أن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة بالرصاص، وفتحت عليها خراطيم المياه وأجبرتها على مغادرة المكان، وتسبب ذلك في حدوث أضرار في مركب صيد على الأقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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