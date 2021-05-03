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وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال
-
الخميس 13 مايو 2021 01:28 مساءً
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا!
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الخميس 13 مايو 2021 01:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
المشهد كامل.. اعتراضات شديدة من لاعبى الزمالك على جهاد جريشة بسبب الوقت الضائع
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 03 مايو 2021 09:09 صباحاً
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