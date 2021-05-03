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وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية
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الخميس 13 مايو 2021 03:11 مساءً
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الخميس 13 مايو 2021 02:51 مساءً
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال
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الخميس 13 مايو 2021 01:28 مساءً
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا!
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الخميس 13 مايو 2021 01:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حشود تشارك في جنازة ضحايا مأساة جبل الجرمق في القدس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 03 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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