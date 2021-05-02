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الأخضر السعودي الإلكتروني يتأهل إلى بطولة في الدنمارك

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تجاوز قطر وحقق المركز الأول على الشرق الأوسط وإفريقيا

الأخضر السعودي الإلكتروني يتأهل إلى بطولة كأس العالم في الدنمارك

تأهل السعودي لكرة القدم الإلكترونية، إلى بطولة " للمنتخبات"، المقرر لعبها في الدنمارك، بعد أن حقق المركز الأول على الشرق الأوسط وإفريقيا، إثر فوزه على نظيره القطري، في نهائي تصفيات كأس الأمم.
ومثل الأخضر ياسر الحارثي ومساعد الدوسري تحت إشراف إينزو سيري المدرب.


وخسر الأخضر في بداية التصفيات، أمام المنتخب الهندي، ثم انتصر على جنوب إفريقيا، قبل أن يتجاوز نظيره الهندي الذي أخرجه من التصفيات. وفي نصف النهائي انتصر على البحرين قبل أن يكسب قطر في النهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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