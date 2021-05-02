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رئيس اللجنة الأولمبية يوافق على اعتماد 26 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية جديدة

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رئيس اللجنة الأولمبية يوافق على اعتماد 26 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية جديدة رئيس اللجنة الأولمبية يوافق على اعتماد 26 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية جديدة

رئيس اللجنة الأولمبية يوافق على اعتماد 26 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية جديدة

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عددًا من القرارات بتأسيس 26 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية وهي :

الاتحاد السعودي الرياضات الصحراوية.

الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة.

الاتحاد السعودي لكرة التيك.

الاتحاد السعودي الخماسي الحديث.

الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.

الاتحاد السعودي للكرة الحديدية.

اللجنة السعودية للكوراش.

اللجنة السعودية الألعاب الشعبية.

اللجنة السعودية لكرة الركلة.

اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة.

اللجنة السعودية للتزلج على .

اللجنة السعودية للاستعراض الرياضي.

اللجنة السعودية للسامبو.

اللجنة السعودية لرياضات القوة.

اللجنة السعودية لركوب الأمواج.

اللجنة السعودية لكرة الشبكة.

اللجنة السعودية الطبق الطائر.

اللجنة السعودية للوشو.

اللجنة السعودية لكرة قدم الطاولة (فرفيرة).

الاتحاد السعودي لكرة الطلاء (بينتبول).

اللجنة السعودية للبادل.

اللجنة السعودية للكيوكوشن.

اللجنة السعودية لليوغا.

اللجنة السعودية للآيكيدو.

الرابطة السعودية للحكام.

الرابطة السعودية للمدربين.

كما أصدر "الفيصل" قرارًا بفصل الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ ليصبح لكل لعبة كيان مستقل تحت اسم: الاتحاد السعودي للملاكمة التايلندية (المواز تاي)، والاتحاد السعودي للملاكمة والركل (الكيك بوكسينغ).

واعتمد رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية قرار فصل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، ليصبح لكل لعبة كيان مستقل تحت اسم: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والاتحاد السعودي للرياضات الذهنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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