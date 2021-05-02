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خطأ في النظام يتسبب في تأخر مرتبات عددٍ من موظفي "إسلامية" عسير

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خطأ في النظام يتسبب في تأخر مرتبات عددٍ من موظفي "إسلامية" عسير خطأ في النظام يتسبب في تأخر مرتبات عددٍ من موظفي "إسلامية" عسير
سيتم معالجة المشكلة قريبًا

خطأ في النظام يتسبب في تأخر مرتبات عددٍ من موظفي

أكد لـ"سبق" فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير، أن سبب تأخير مرتبات عددٍ من موظفي فروع منطقة عسير هو خطأ في النظام وفي الأسماء بعد تحويلها عن طريق الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أن الخطأ على وشك الحل خلال الفترة القريبة المقبلة.

يأتي ذلك بعد تأخر صرف مرتبات عددٍ من موظفي الوزارة بمحافظات عسير - قرابة 72 موظفًا- لشهر إبريل الحالي، والتي مضى على إيداعها لكل موظفي الدولة ستة أيام.

وقال لـ"سبق" عبدالله الحكمي، متحدث فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير: "حدث خطأ بسيط في النظام تم الانتهاء منه، وبقي تعديل الأسماء التي حصل فيها خطأ؛ لأن الرواتب أصبحت عن طريق الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي التي بدأت في إيداعها الشهر السابق كأول مرة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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