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بعد السماح بالسفر الدولي..  "تذاكر" المالديف وسيشل "ترتفع".. و"الفيزا" بالمطار

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السعر يختلف من شركة إلى أخرى

بعد السماح بالسفر الدولي.. أسعار 

بعد ساعات من السماح بالسفر للخارج، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في ، واعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية من 17 مايو، ارتفعت بشكل كبير تذاكر السفر إلى جزر المالديف وجزر سيشل بالمحيط الهندي، اللتين تستقبلان السياح السعوديين، وتتميزان بالأمن الصحي، حيث الجزر شبه المنعزلة التي يبحث عنها الجميع حاليًا، إضافة إلى سهولة الوصول إليها، وانخفاض حالات الإصابة فيها بفيروس كوفيد-19، ووجود معدلات تطعيم جيدة، ومنتجعات مفتوحة، وفي بعض الحالات منعزلة، مع وجود بيئة طبيعية ذات شواطئ هادئة.

وفي رصد لأسعار التذاكر من الرياض لماليه (عاصمة المالديف) عبر دبي وصلت أسعار الدرجة الاقتصادية إلى 9 آلاف ريال، ودرجة رجال الأعمال إلى 16 ألف ريال. أما جزر سيشل فارتفعت الأسعار إلى ما يقارب 10 آلاف ريال، مع ملاحظة وجود تفاوت في الأسعار من شركة طيران إلى أخرى.

ولا تطلب كل من المالديف أو سيشل فيزا سابقة للسعوديين، ويمكن الحصول عليها فور الوصول للمطار، مع ضرورة تقديم اختبار تشخيص فيروس كوفيد-19 (بي سي آر) نتيجته سلبية، على أن يتم إجراؤه قبل 72 أو 96 ساعة على التوالي قبل الوصول إليهما، دون الحاجة إلى إثبات التطعيم أو الحجر الصحي.

بعد السماح بالسفر الدولي.. أسعار 

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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