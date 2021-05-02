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سلطنة عمان تعلن حظر الأنشطة التجاريّة  ومنع حركة الأفراد وعدم إقامة صلاة العيد

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سلطنة عمان تعلن حظر الأنشطة التجاريّة  ومنع حركة الأفراد وعدم إقامة صلاة العيد سلطنة عمان تعلن حظر الأنشطة التجاريّة  ومنع حركة الأفراد وعدم إقامة صلاة العيد
قالت:ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 مايو

سلطنة عمان تعلن حظر الأنشطة التجاريّة  ومنع حركة الأفراد وعدم إقامة صلاة العيد

اعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آليةالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار (كوفيد19) في سلطنة عمان استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة
للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 مايو 2021م في كافة محافظات السلطنة.ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى
الساعة الرابعة صباحًا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021م حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021م، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقًا.وحظر جميع الأنشطة التجاريّة طوال اليوم ابتداءً من يوم السبت 8 مايو 2021م إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021م، وتُستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويُسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة وتعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء11 مايو 2021م، وتحثّ اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظّفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل.و عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع
التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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