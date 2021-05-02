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أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل

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أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل
تحت شعار "الرياضة استثمار المستقبل"

أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل تحت شعار "الرياضة استثمار المستقبل" الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب الأعمال افتراضيًّا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم الخالدي أن الرياضة شهدت السنوات الماضية التفاتة كبيرة من قبل قطاع الأعمال والمستثمرين في التوجه إلى الاستثمار في قطاع الرياضة؛ حيث تخطى الاستثمار مرحلة الاهتمام بالملابس والإكسسوارات إلى مرحلة أكبر وهي إنشاء المراكز والأكاديميات الرياضية، وأصبحت علامة بارزة في المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، حتى باتت المنافسة في تقديم الجديد في عالم الاستثمار في قطاع الرياضة.

من جهته أشار رئيس مجلس شباب الأعمال فهد الفراج إلى أن العام 2021 شهد افتتاح عدد من الاستثمارات الرياضية، سواء كانت أندية أو إكسسوارات وملتزمات رياضية، وهي دلائل لاستثمار جديد قادم سيعود بعوائد مجزية للعاملين في هذا القطاع، مفيدًا بأن الاستثمار في القطاع الرياضي سيرفع من معايير الخدمات، داعيًا قطاع الأعمال والمتخصصين والمهتمين إلى المشاركة وحضور فعاليات الملتقى الذي سيشارك فيه عدد من المستثمرين وأصحاب التجارب والخبرة لنقل تجربتهم في هذا المجال.أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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