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تنمية صحية وتعاون تدريبي.. "تفاهم" بين رئاسة الحرس الملكي و"الغذاء والدواء"

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المذكرة تهدف أيضًا إلى الاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة

تنمية صحية وتعاون تدريبي..

وقعت رئاسة الحرس الملكي والهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، مذكرة تفاهم، وقعها نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ومن جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المساهمة في التنمية الصحية والتعاون في مجال التدريب والتطوير والاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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