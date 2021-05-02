أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرلمان العربي يدين منع مليشيا الحوثي إقامة الصلاة في المساجد بقوة السلاح

Print
البرلمان العربي يدين منع مليشيا الحوثي إقامة الصلاة في المساجد بقوة السلاح البرلمان العربي يدين منع مليشيا الحوثي إقامة الصلاة في المساجد بقوة السلاح
قال: هذا تصرف البغيض يتناقض مع مبادئ الشرائع ويخالف المواثيق الدولية

البرلمان العربي يدين منع مليشيا الحوثي إقامة الصلاة في المساجد بقوة السلاح

أدان البرلمان العربي قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بمنع وإيقاف إقامة صلاة التراويح في مساجد العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح، مؤكدًا أنها تمثل مظهرًا صارخًا من مظاهر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.


وقال البرلمان العربي، فى بيان اليوم: "إن هذا التصرف البغيض الذي يتناقض مع مبادئ الشرائع ويخالف المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، يضاف إلى سجل مليشيا الحوثي الإرهابية المليء بالعديد من الجرائم ضد الإنسانية ويكشف عن وجهها القبيح في عدم احترامها لحرمة الشعائر الدينية ومشاعر المسلمين فى هذا الشهر الكريم".


وعدّ محاولات مليشيا الحوثي فرض آرائها ومعتقداتها الدينية بالقوة على أبناء الشعب اليمني، صورة من صور الإرهاب الفكري والديني الذي تمارسه هذه المليشيا، بالتوازي مع اعتداءاتها الإرهابية المستمرة ضد المدنيين.
ودعا البرلمان العربي، الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية إلى نبذ وشجب هذا السلوك غير الإنساني الذي يستهدف مبادئ التعايش الديني والسلام الاجتماعي في الجمهورية اليمنية، مؤكداً تضامنه مع الشعب اليمني في ممارسة حقه المشروع في حماية معتقداته وتنوعاته الفكرية ومذاهبه المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها