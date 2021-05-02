أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة -
"الصحة": تسجيل 1116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية -
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد 10 سنوات... أول صلاة في كنيسة "رقاد السيدة العذراء" في حلب

Print

النوافذ السقفية الملونة تعود من جديد لتنشر النور في قاعة الكنيسة وفي أرواح أبنائها بعد عمليات الترميم المتعاقبة، إثر الدمار الذي تعرضت له، حيث يقصر القائمون على عمليات التأهيل وقتهم على إعادة الألق لهذه الكنيسة.

الكنيسة التي تناهز الـ 500 عام، تعرضت لنكبات تاريخية مريرة، كان آخرها ما لحق بها خلال سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على أجزاء من المدينة، إذ كانت خط تماس ساخن للمعارك والاشتباكات، اختزل ما تعرضت له حلب طوال سنوات طويلة من الحرب التي أنهكت أهلها ونسفت بنيتها التحتية، فمنذ الصلاة الأخيرة التي أقيمت فيها أواخر عام 2011، ودعت الكنيسة أبناءها بصلواتهم ودعواتهم، وتحولت إلى شاهد عيان بعد وقوعها فريسة إرهاب أعمى طال البشر والحجر.

© Sputnik . Ali Hashem

كنيسة "رقاد السيدة العذراء"

تحدث كاهن الكنيسة، الخوري غسان ورد، عن كون كنيسة رقاد السيدة العذراء من أبرز علامات تراث حلب الإنساني والحضاري والروحي، حيث تنتمي لطائفة الروم الأرثوذكس، وتم بناؤها خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر.

© Sputnik . Ali Hashem

كنيسة "رقاد السيدة العذراء"

وقال لـ"سبوتنيك": "الكنيسة التي أصابها الخراب خلال سنوات الحرب، تعود لتقف اليوم بصورة بهية بفضل أبنائها الذين استطاعوا أن ينفضوا عنها غبار الحرب، وما تعرضت له هذه الكنيسة التي كانت مسرحاً شاهداً على معارك وحشية".

© Sputnik . Ali Hashem

كنيسة "رقاد السيدة العذراء"

وتابع: "من هذه الكنيسة وفي هذا اليوم بالذات ومن أول صلاة تقام فيها بعد سنوات الحرب، أشكر كل من ساهم في عمليات الترميم"، مؤكداً أن "الكنيسة الآن في وضع آمن ومستقر، كما أن أعمال الترميم مستمرة حتى نرى قريباً الكنيسة تتعاظم في حجرها وبشرها".

© Sputnik . Ali Hashem

كنيسة "رقاد السيدة العذراء"

وتمنى الكاهن أن "يختتم الدمار الذي حل بالكنيسة مؤخراً النكبات التي تعرضت لها على مر العصور"، وهي نكبات كثيرة، آملاً بأن "تنتشر المحبة والسلام في العالم بدلاً من الكره والبغض والدمار".

© Sputnik . Ali Hashem

كنيسة "رقاد السيدة العذراء"

إذاً، أعمال الترميم مستمرة، لن يتوقف صوت الأجراس وأنغام التراتيل، ستوقد الشموع باستمرار لتؤكد أن الحياة عادت لكنيسة رقاد السيدة العذراء كما عادت لمدنية حلب وأبنائها.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في القدس وغزة 

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في القدس وغزة 

الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" وتدمير عتاد في غارات جوية غرب مأرب

الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" وتدمير عتاد في غارات جوية غرب مأرب

بيان جديد لـ "حماس" في ظل قصف إسرائيلي عنيف لقطاع غزة

بيان جديد لـ "حماس" في ظل قصف إسرائيلي عنيف لقطاع غزة

الجامعة العربية: الغارات الإسرائيلية على غزة عشوائية وغير مسؤولة

الجامعة العربية: الغارات الإسرائيلية على غزة عشوائية وغير مسؤولة