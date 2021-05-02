حصاد 180 يوماً في الجائحة.. 3200 عملية جراحية تجريها "طبية مكة"

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شملت القلب والأوعية الدموية والصدر والكبد والقنوات المرارية وغيرها

تميّز قسم العمليات الجراحية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، بإجراء ٣٢٠٠ عملية جراحية ناجحة خلال مرحلة التعافي من جائحة كورونا منذ 6 أشهر مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة.

وشملت العمليات جراحات القلب والأوعية الدموية، جراحة الصدر، جراحة الكبد والقنوات المرارية، جراحة القولون والمستقيم، جراحة الغدد الصماء والثدي، جراحة الأورام النسائية، جراحة الأنف الأذن و الحنجرة والرأس والعنق، جراحة العيون، الجراحة المتقدمة في العظام والمفاصل، جراحة أورام المسالك البولية، جراحات السمنة، زراعة الكلى، جراحات الأوعية الدموية، جراحات التجميل، جراحات المخ والأعصاب، جراحات الوجه والفكين وأخيراً علاج الآلام والتخدير.

وبلغت نسبة إشغال غرف العمليات خلال هذه الفترة ما نسبته ٨٦% ، بينما بلغت نسب الإلغاء أقل من ١٠%؛ حيث كان لتطبيق إجراء العمليات في نفس يوم الدخول التي بلغت ١٠١٣ عملية ما نسبته ٣٢% أثر كبير في تجويد استخدام الموارد وتقليل فترة بقاء المرضى بالمستشفى حفاظاً على سلامتهم وتسريعاً في استقبال الحالات الجديدة من خلال توفير السعة السريرية، ولا يتأتى ذلك إلا بفضلٍ من الله، ثم بجهود كفاءات طبية وتمريضية وفنية تخصصية ذات تأهيل عالٍ بدعمٍ لا محدود من الإدارتين التنفيذية والطبية تحقق بها نسب نجاح عالية.