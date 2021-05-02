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خطوة قد تعني تمديد الحظر.. تطالب بوقف تذاكر الرحلات إلى تركيا

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خطوة قد تعني تمديد الحظر.. روسيا تطالب بوقف تذاكر الرحلات إلى تركيا خطوة قد تعني تمديد الحظر.. تطالب بوقف تذاكر الرحلات إلى تركيا
متوقفة منذ منتصف إبريل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بأنقرة

خطوة قد تعني تمديد الحظر.. روسيا تطالب بوقف تذاكر الرحلات إلى تركيا

في خطوة قد تشير إلى احتمال تمديد الحظر المفروض على السفر إلى تركيا، دعت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا؛ شركات السياحة لوقف بيع تذاكر رحلات إلى تركيا بعد الأول من يونيو المقبل.

وكانت قد حظرت رحلات الشارتر إلى تركيا في الفترة بين الخامس عشر من إبريل والأول من يونيو بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل تركيا، وقررت تنظيم رحلات مسيّرة مرتين أسبوعياً.

غوليكوفا؛ طالبت شركات السياحة الروسية بعدم بيع تذاكر رحلات إلى تركيا وتنزانيا لما بعد الأول من يونيو القادم لحين إصدار المسؤولين قرارهم بهذا الشأن، مرجعة سبب دعوتها هذه إلى صعوبة الوضع الوبائي في هاتين الدولتين.

وكالة النقل الجوي الروسية أيضاً أعلنت أن شركات الطيران التركية والروسية نظّمت 29 رحلة من تركيا إلى روسيا خلال الفترة بين يومَي 23 و25 إبريل الجاري.

وأضافت، أن تلك الرحلات قامت بنقل 6 آلاف و600 مسافر إلى روسيا.

ويجب على المسافرين الروس القادمين من تركيا وتنزانيا إجراء مسحتيْن لفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت روسيا أنها ستقوم بتطبيق هذه القاعدة على جميع الوافدين من الخارج اعتباراً من الأول من مايو المقبل.

ولم يكن موسم 2021 كما كان متوقعاً بالنسبة إلى العاملين في قطاع السياحة في تركيا، حيث أوقفت روسيا رحلاتها إلى تركيا ووجّهتها إلى ، فضلاً عن عدم وجود سياح ألمان وبريطانيين، مع البدء بتطبيق حظر تجوال كلي بداية من 29 إبريل لمدة 17 يوماً وقد يتم تمديده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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