"باتك" توقع اتفاقية لشراء حصة بـ"حلول المدن الذكية" بـ107.87 مليون ريال

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الرياض – مباشر: أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "باتك" عن آخر التطورات لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الوقوف الذكي القابضة ذات مسؤولية محدودة؛ للاستحواذ على نسبة 34.4% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بمقابل نقدي.

وقالت "باتك"، في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقية بيع وشراء حصص بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (المشتري) ويمثلها في توقيع الاتفاقية العضو المنتدب لشركة باتك محمد بن سعود الزامل مع شركة الوقوف الذكي القابضة (البائع) ويمثلها في التوقيع رئيس مجلس إدارة شركة الوقوف الذكي القابضة الوليد بن خالد المقبل؛ وذلك للاستحواذ على ما نسبته 35.8% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بمقابل نقدي.

وأضافت الشركة، أن مدة الاتفاقية 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، مبينة أن ثمن الشراء مقدر مبدئياً بمبلغ 107.87 مليون ريال، على أن يتم مراجعته وتحديده بشكل نهائي من المشتري بعد انتهاء المستشار المالي من أعمال التقييم.

ولفتت "باتك"، إلى أنها ستقوم بسداد سعر الشراء للبائع على دفعتين، الأولى بقيمة 5.4 مليون ريال، والأخيرة بعد إتمام الصفقة 102.47 مليون ريال.

وتم تعيين شركة الجزيرة كابيتال مستشاراً ماليا لإجراء عملية التقييم المالي للشركة.

وأشارت "باتك"، إلى أن هناك أطراف ذو علاقة؛ وهم أحمد بن محمد الصانع بصفته رئيس مجلس إدارة شركة باتك واحد ملاك شركة حلول المدن الذكية بشكل مباشر وغير مباشر، وفراس بن خالد البواردي عضو مجلس إدارة ومالك لأسهم في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والرئيس التنفيذي لشركة جسارة المالك لنسبة 7% بشكل مباشر في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكدت "باتك"، أن هذا الاستحواذ يأتي تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للشركة في التوسع وزيادة حجم استثماراتها المحلية في قطاع الخدمات الشاملة لمواكبة التغييرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها المملكة في رؤيتها الطموحة 2030.

وأردفت، كما أنها تأتي لتعزيز وضع الشركة وشركاتها التابعة على خريطة الشركات الرائدة في المملكة والشرق الأوسط في تقديم حلول المدن الذكية وخدماتها الشاملة، حيث تمتلك شركة باتك حصص مسيطرة في عدد من الشركات التي تقدم أعمال خدمات متخصصة متكاملة وشاملة مثل النقل المتخصص (النقل المبرد ونقل الأموال والذهب) وخدمات الأمن والسلامة، بالإضافة لإدارة المرافق وصيانتها.

يذكر أن شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات والحلول التقنية المتطورة للمدن الذكية، وتقدم الشركة عدد من التطبيقات للمدن (مثل إدارة المواقف الذكية وبنيتها التحتية من تطبيقات إلكترونية) وفقاً للتقنيات السبع التي صنفها البنك الدولي للمدن الذكية، ولمواكبة التقدم العالمي في هذه الصناعة وتطبيقها في المدن السعودية.

وحصلت شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات على عقد تطوير وإنشاء وتشغيل المواقف الذكية لمدة 25 عاماً في كل من مدينة الخبر والظهران والدمام.

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