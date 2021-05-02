شركة دل مونتي للمنتجات الطازجة تطلق أحدث متاجرها للتجارة الإلكترونيّة في المملكة العربيّة السعوديّة

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت شركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق أحدث متاجرها الالكترونية المتطوّرة في جدّة بالمملكة العربيّة السعوديّة، في خطوةٍ تعدّ إنجازاً هامّاً آخر للشركة وتعكس التزامها المتزايد بأن تكون أكثر قرباً من المستهلكين.

في أعقاب النجاح الكبير الذي حقّقته منصّتها في الإمارات العربيّة المتحدة، أطلقت "دل مونتي" للمنتجات الطازجة هذه الخدمة المريحة لتزويد المستهلكين السعوديّين بتجربة سهلة وسلسة ومنظّمة بعناية لشراء البقالة عبر موقعها الإلكتروني المخصّص https://sa.myfreshdelmonte.com ببضع نقرات فقط. وتقدّم المنصّة مجموعةً واسعة ومتنوّعة من الفواكه الطازجة والخضروات والوجبات الخفيفة والعصائر الطازجة والوجبات عالية الجودة التي تلبي أعلى المعايير العالميّة لسلامة الأغذية. وتسهّل المنصّة على المتسوّقين إيجاد المأكولات المناسبة لاحتياجاتهم المحدّدة وأهدافهم الصحّيّة، فضلاً عن توفير توصيات مخصّصة للغاية وغنيّة بالمعلومات وذات صلة بالمستهلكين إستناداً إلى تفضيلاتهم.

وفي هذا السياق، قالت السيدة رشا الأعور، المديرة الإقليميّة لشؤون التسويق في شركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تساهم التكنولوجيا الرقميّة بتغيير أنماط واتجاهات الشراء في السوق ولدى المستهلكين حول العالم. ومنذ أن تفشّت جائحة ’كوفيد-19‘ في مارس 2020، أصبحت التجارة الإلكترونيّة هي المعيار الجديد، مع تزايد عدد المستهلكين الذين يلجأون إلى الإنترنت للتسوّق لتلبية احتياجاتهم في ظلّ إغلاق المتاجر أو عملها بسعةٍ محدودة. وحتى مع ذلك، اختار الكثير من المستهلكين الابتعاد تماماً عن السوبرماركت تجنّباً للاختلاط بالآخرين في المساحات الداخليّة المغلقة. وقد أدّت كلّ هذه العوامل إلى تسريع وتيرة توسّع التجارة الإلكترونيّة لتزويد المستهلكين بإمكانيّة الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوّعة من المنتجات وهم ينعمون بالأمان والراحة في منازلهم".

وأضافت الأعور: "في البداية، سيتولى المتجر الالكتروني لشركة ’دل مونتي‘ للمنتجات الطازجة الذي أُطلِق حديثاً تقديم خدماته للمستهلكين ضمن محافظة جدّة، وتخطط الشركة لتوسيع خدماتنا لتشمل قريباً الرياض والمملكة العربيّة السعوديّة بأكملها. وفي حين يشكّل شراء البقالة مصدر قلق كبير للكثير من الأشخاص، فإن التسوّق عبر الإنترنت يمكن أن يكون الحلّ المناسب لتوفير الوقت من جهة وإزالة التوتر والقلق، فضلاً عن مساعدة الأشخاص على إدارة أسلوب حياتهم المزدحم بشكل أفضل. علاوة على ذلك، تركز المنصة على اةفير وضمان نضارة المنتجات والجودة التي يتوقّعها المستهلكون من تجربة التسوّق عبر الإنترنت، وتساهم ببناء علاقة دائمة بين المستهلكين وعلامتنا التجاريّة."

ويتميّز المتجر الالكتروني لشركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة بأنه محطة شاملة وموحّدة للوجبات الخفيفة الصحّيّة والوجبات الكاملة والمنتجات الطازجة، ما يعزز مصداقيّة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة الموثوقة ويزيد ثقة المستهلكين بها عن جدارة.